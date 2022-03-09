藉由教育召集訓練，讓召員快速恢復專長技能，有效提升全民防衛動員戰力。軍聞社提供

陸軍第六軍團步兵第206旅「新制14天教育召集訓練」進入第5天的課程，今日下午召員於戰術位置進行65K2步槍的射擊預習，以及81、120迫擊砲聯合操作，以熟稔射擊流程。

六軍團表示，透過射擊預習及迫砲聯合操作，可讓召員複習射擊動作，藉由助教從旁指導與修正姿勢，增加穩定度，有效提升射擊成效；同時也強化靶臺流程與故障排除等訓練，防杜危安。

第六軍團指出，教育召集訓練目的，是為了使召員快速恢復專長技能，並熟悉各項狀況處置要領，於戰時能達成「保家、保鄉、保產」目標，有效提升全民防衛動員戰力。