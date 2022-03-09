日本資源能源廳9日公布，普通汽油全國平均價格（截至7日）為1公升174.6日圓（約台幣44元），較前周上漲1.8日圓，連續第九周上漲，漲幅為1％，達到13年來高點。

9日東京商品交易所的中東產原油期貨指標價格一度大漲2,780日圓，或4％，達到每千升81,010日圓。上次突破8萬日圓是在約13年半之前的2008年8月。