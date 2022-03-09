日本普通汽油 漲到13年來新高 20:302022/03/09 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本資源能源廳9日公布，普通汽油全國平均價格（截至7日）為1公升174.6日圓（約台幣44元），較前周上漲1.8日圓，連續第九周上漲，漲幅為1％，達到13年來高點。 9日東京商品交易所的中東產原油期貨指標價格一度大漲2,780日圓，或4％，達到每千升81,010日圓。上次突破8萬日圓是在約13年半之前的2008年8月。 迎接2025年「全國運動會」 雲縣府啟動「雲林健康運動年」 陸2022年政府工作報告 擬作92處修改 #全國 #日圓 #達到 #汽油 #千升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓汽油價大漲至約七年半來最高 16:222022/03/08 財經 油價飆漲 日本1月經常帳赤字創八年新高 10:222022/03/08 財經 台電董總准辭 曾文生代董座 王耀庭升總座 04:102022/03/08 財經要聞 電子書助攻 北市閱讀力全國第一 04:102022/03/08 地方新聞 栗戰書：對香港行使全面管治權制度 04:102022/03/09 焦點新聞 桃園購物節 消費總額破150億 13:142022/03/08 財經 《國際經濟》油價貴桑桑害得 日1月經常帳赤字8年最多 17:592022/03/08 財經 陸昨增736例確診 19省現本土疫情 防控壓力增大 17:022022/03/09 兩岸 《熱門族群》全國電、燦坤2月營收4年同期高 聯強坐擁高殖利率 16:202022/03/09 財經 6連跌！滬指收低1.1％ 3,200關失而復得 16:432022/03/09 財經 大陸推經改 鎖定低碳等5大領域 04:102022/03/08 產業財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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