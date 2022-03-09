國小作業越來越難，不僅答案難產，恐怕連題目都看不懂，有家長PO出家中國小二年級小孩的國語作業，竟出現「文字摩天輪」，超難題型讓她崩潰哀號完全看不懂，題目曝光，一票家長也全被難倒，直呼「怎麼答啦？」。

這位媽媽在臉書社團《爆廢公社》PO出題目表示，是國小二年級的國語作業，第一道題目是「文字摩天輪」，要按照箭頭順序填空語詞接龍，例如「植物→物流→流水」，其中有幾處因為語詞不通被老師打叉，讓原PO崩潰表示，已經被退回好幾次，但她實在想不出來能接什麼詞。

第二道題目「聲聲不息」，則是要找出藏在樂器文字裡的聲音，圖右為網友提供的答案。(圖/截自臉書爆廢公社)

第二道題目「聲聲不息」，則是要找出藏在樂器文字裡，類似聲音的字，例如「爺」的答案是「耶」，由於題目抽象，更讓原PO無奈完全看不懂，直呼「我是不是應該要回去念國小？太難了」。

題目曝光後讓一堆人看傻，紛紛回應「摩天輪好難喔」、「聲音那題完全看不懂」、「聲聲不息一點頭緒都沒有，怎麼答啦」、「這兩題都看不懂怎麼辦」、「很多作業都是在考家長」、「我也看不懂，要回國小讀書了嗚嗚」。