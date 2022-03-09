20：22台東近海規模5.6地震（氣象局）
20：22台東近海規模5.6地震（氣象局）

中央氣象局地震報告指出，今（9）日20：22發生芮氏規模5.6地震，震央在台東縣政府北北東方62.3公里，位於台東縣近海，地震深度34.5公里。各地最大震度：東4花4高3嘉3投3雲3南3中3屏2彰2宜2苗2竹2桃1北1。

各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度4級

4級：長濱、成功、池上、東河

3級：利稻、鹿野、海端

2級：卑南、綠島、蘭嶼、太麻里、臺東市

1級：達仁、大武

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：富里、紅葉

3級：玉里、光復、磯崎、西林

2級：水璉、鹽寮、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶、和平

1級：秀林

● 高雄市地區最大震度3級

3級：桃源、旗山、楠梓

2級：六龜、甲仙

1級：壽山、高雄市

● 嘉義縣地區最大震度3級

3級：阿里山、番路、義竹

2級：大埔、民雄、太保市

● 南投縣地區最大震度3級

3級：信義鄉、奧萬大、日月潭、玉山

2級：魚池、竹山、合歡山、名間、國姓、南投市

1級：埔里

● 雲林縣地區最大震度3級

3級：草嶺、古坑

2級：斗六市、土庫、水林、四湖

1級：麥寮

● 臺南市地區最大震度3級

3級：新化

2級：楠西、東山、善化、永康、佳里、七股

1級：臺南市

● 臺中市地區最大震度3級

3級：梧棲

2級：梨山、德基、霧峰、烏石坑、臺中市、大甲

● 屏東縣地區最大震度2級

2級：三地門、屏東市、新埤

1級：瑪家、九如、春日、獅子、滿州、恆春、南灣、鵝鑾鼻

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：員林、彰化市

1級：大城

● 宜蘭縣地區最大震度2級

2級：南山

1級：澳花、南澳、武塔、大同、牛鬥、內城、宜蘭市、頭城、冬山

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：鯉魚潭、三義、竹南

1級：苗栗市、南庄

● 新竹縣地區最大震度2級

2級：竹東

1級：五峰、峨眉、關西、竹北市

● 桃園市地區最大震度1級

1級：三光、桃園市、新屋

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 新北市地區最大震度1級

1級：新店、新北市、五分山

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