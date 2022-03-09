中央氣象局地震報告指出，今（9）日20：22發生芮氏規模5.6地震，震央在台東縣政府北北東方62.3公里，位於台東縣近海，地震深度34.5公里。各地最大震度：東4花4高3嘉3投3雲3南3中3屏2彰2宜2苗2竹2桃1北1。
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱、成功、池上、東河
3級：利稻、鹿野、海端
2級：卑南、綠島、蘭嶼、太麻里、臺東市
1級：達仁、大武
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：富里、紅葉
3級：玉里、光復、磯崎、西林
2級：水璉、鹽寮、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶、和平
1級：秀林
● 高雄市地區最大震度3級
3級：桃源、旗山、楠梓
2級：六龜、甲仙
1級：壽山、高雄市
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：阿里山、番路、義竹
2級：大埔、民雄、太保市
● 南投縣地區最大震度3級
3級：信義鄉、奧萬大、日月潭、玉山
2級：魚池、竹山、合歡山、名間、國姓、南投市
1級：埔里
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：草嶺、古坑
2級：斗六市、土庫、水林、四湖
1級：麥寮
● 臺南市地區最大震度3級
3級：新化
2級：楠西、東山、善化、永康、佳里、七股
1級：臺南市
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梧棲
2級：梨山、德基、霧峰、烏石坑、臺中市、大甲
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：三地門、屏東市、新埤
1級：瑪家、九如、春日、獅子、滿州、恆春、南灣、鵝鑾鼻
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：員林、彰化市
1級：大城
● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：南山
1級：澳花、南澳、武塔、大同、牛鬥、內城、宜蘭市、頭城、冬山
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：鯉魚潭、三義、竹南
1級：苗栗市、南庄
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：竹東
1級：五峰、峨眉、關西、竹北市
● 桃園市地區最大震度1級
1級：三光、桃園市、新屋
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 新北市地區最大震度1級
1級：新店、新北市、五分山
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