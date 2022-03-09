帕可李昂常在社群網站上放送創意裸照。（翻攝自IG）

勇奪西班牙首週本土新片冠軍，由西班牙神片《佈局》製作團隊攜手《菁英殺機》導演打造今年最瘋狂爆笑的家庭喜劇《丟包大作戰》，找來西班牙喜劇巨星帕可李昂（Paco Leon）演出片中NG怪老爸，不僅用漆彈狂射小孩，還和飾演老婆的女星蜜倫伊巴古倫（Miren Ibarguren）在女兒舞會「高調尬舞」，恥度爆表的表演被2人視為「畢生最尷尬演出」。而帕可不僅幕前搞笑功力一流，私下更受封為西班牙影視界「最愛裸體」代表，熱愛上傳全裸照，幕前幕後都很擅長娛樂觀眾。

西班牙男星帕可李昂出道以來主演過多部爆笑喜劇，挺拔帥氣的外型卻充滿著喜劇魅力，受封為「西班牙喜劇一哥」。才華洋溢的他自導自演的辛辣性喜劇《愛愛馬德里》在當地還熱賣逾2億台幣，這次在《丟包大作戰》中再次發揮他嫻熟的搞笑功力，飾演一位NG怪老爸，在離婚過程中和飾演老婆的女星蜜倫伊巴古倫為了追求等候多年的夢想工作，展開一場互推監護權的親子大戰，片中夫妻各出奇招，想盡辦法「丟包三小孩」，不合常理的超展開劇情令人捧腹大笑。

帕可李昂和蜜倫伊巴古倫這對組合對西班牙觀眾而言並不陌生，2人曾在10年長壽喜劇《艾達》中搭擋演出，這次再展現絕佳默契，任何場次都有辦法臨場加戲，為電影增添意外笑料。其中原本應該是學習互助的親子漆彈大賽，卻演變成老爸狂射小孩的離譜生存遊戲，讓3位小孩又痛又傻眼，而擔任醫師的老媽也不遑多讓，硬闖女兒與男友的「激戰現場」，大聊令人「性致全滅」的性病防治知識，最後甚至還與老爸一同在女兒的舞會上「高調尬舞」，突兀又尷尬的舞步令青春期的女兒氣得七竅生煙。荒誕爆笑的情節在西班牙上映後令觀眾嘖嘖稱奇，大笑表示：「好想有這款爸媽！」

此外，帕可李昂不僅銀幕前搞笑功力十足，私底下作風更是狂放不羈。出道24年的他，儘管已從俊美小生變成性感熟男，但身高181公分的他多年來仍保持健壯精實的體態，並熱愛在社群平台「解放」好身材與粉絲們分享。2013年首度發布「正面全裸照」的他，原本是為了兌現推特粉絲破百萬的承諾，然而日後帕可卻意外養成不定期上傳「創意裸照」的習慣，被視為西班牙影視界「最愛裸體」代表，身體與心靈都熱愛解放的帕可李昂，這次在《丟包大作戰》中也繼續發揮他搞笑幽默的自然演技，電影3月18日在台上映。