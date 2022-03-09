前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

對於英國廣播公司（BBC）日前分析俄烏戰爭結束的5大結局，包括速戰速決、持久戰、歐洲大戰等等，前民進黨立委郭正亮預測，不太可能持久戰，基輔將被四面包圍，「大決戰快到了！」

俄羅斯攻打烏克蘭，英國廣播公司（BBC）日前分析俄烏戰爭結束的5大結局，包括：

1，短期戰爭：基輔仍在幾天內淪陷，烏克蘭總統澤倫斯基組成流亡政府，俄羅斯在烏克蘭扶植親俄傀儡政權。2，長期戰爭：俄烏戰爭發展為持久戰，幾年後俄軍最終離開烏克蘭。3，演變成歐洲大戰：如果俄羅斯面臨將輸給烏克蘭，普丁可能傾向升級戰爭。4，外交途徑解決紛爭：最重要關鍵是雙方能否提供「下台階」（off-ramp）。5，普丁下台。

對此，前民進黨立委郭正亮8日在朱學恒直播中認為，美國2003年打伊拉克也打了10年，伊拉克也沒有烏克蘭大，美國打伊拉克一天2000架次飛機，美國只想要戰勝，沒考慮長期相處的問題。

他認為，烏克蘭是俄羅斯的母親國，若把古都基輔炸了像話嗎？所以基輔一定要疏散人群，很多地方不能炸。和俄羅斯炸車臣是不一樣的，俄羅斯把車臣首都平了。但不能對基輔如此，所以時間會拉長，希望不相干的人快撤出，如果澤倫斯基如想通了就來談。

郭正亮分析，中國大陸呼籲在烏克蘭的大陸人盡速離開，感覺是快要打了。烏東戰事可能會在很短的時間之內全部結束，第二大城哈爾科夫打完之後，基輔就被四面包圍，「大決戰快到了！」他認為，不太可能持久戰，會有零星游擊戰。

至於是否會全歐捲入戰火？現在問題是基輔要打到什麼程度？澤倫斯基是否還是強有力的領導人？是否能代表烏克蘭政府談判？而且要能治理，這是關鍵。有些人可能要打長期內戰，希望天下大亂，因為每個人利益不同，有些人希望長期打內戰。

至於外交途徑，郭正亮認為，烏克蘭一定要講自己的難處，提出對案，穩定局面，但這個階段是最困難的。例如三個共和國建立邦聯，否則切割領土是萬事罵名，背後一堆人想要取代。

而普丁最好能保護澤倫斯基的生命，才能穩住烏克蘭的情勢，萬一烏克蘭群龍無首，那才可怕！所以普丁要給澤倫斯基下台階。否則，普丁和澤倫斯基民調都上升，就是兩個民族主義在對抗。

最後，普丁有無可能下台？郭正亮直言，普丁民調回到70%，雖然有些城市舉行反戰示威，但這是預料之中，也看不到取代普丁的力量。