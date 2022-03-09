34歲日本女星木下優樹菜，之前因出軌、恐嚇等惡行，形象跌落谷底，讓她也被迫退出演藝圈，沉寂2年她即將推出大尺度寫真，疑似力拚復出。

木下優樹菜2年前因醜聞退出演藝圈，更因違約遭廣告商索償約3億日圓（約合新台幣7600萬元），傳出她一度要下海拍AV還債，而近日她將推出性感寫真集《CORRECT》，封面木下優樹菜上空，只用手遮住胸前兩點，傲人雙峰呼之欲出，相當性感。

木下優樹菜將推出寫真集。(圖／取自東網)

雖然木下優樹菜否認重返演藝圈，只是把寫真當成好作品發布，但外界都解讀她是在為了復出鋪路。木下優樹菜2019年爆出為了幫姊姊出氣，恐嚇姊姊工作的珍奶店老闆風波，導致形象全毀，演藝工作停擺，同年底和大17歲諧星尪9年婚姻也畫下句點。

木下優樹菜身材火辣(圖／取自東網)

沉寂一段時間後，隔年7月她宣告復工，卻在5天後又宣布引退，經紀公司更在聲明中提到「難以維持信賴關係」，原本大家都以為是和珍奶店風波有關，未料她卻遭爆搞不倫，接連與2男劈腿，對象包括已婚足球選手乾貴士、大公司的30多歲男團成員等，讓公司才決定切割。