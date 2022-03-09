台南市佳里區北頭洋飛番文化園區整治，新增一處歷史與文化介紹彩繪牆。（劉秀芬攝）

台南市佳里區北頭洋飛番文化園區是西拉雅族重要的文化聚落，園區也是北頭洋夜祭場所，台南市府為保存及再現北頭洋聚落傳統文化，進行園區改善計畫，近期完成新步道整治、彩繪牆、望高寮重建、立長宮周遭環境整治，不少民眾也已前往園區參觀、探尋西拉雅文化。

北頭洋夜祭從1999年恢復辦理，園區也成立10多年，公廨、瞭望台等建築設施老舊，台南市府自2017開始規畫整治，已完成建置環境步道、荷蘭井重建。近期又完成新的步道初步整治，前往三角點景點更方便，荷蘭井小廣場也加以清潔維護。

立長宮周遭環境整治，新增指引標示。（劉秀芬攝）

廣場旁公廨與文物館未來擬拆掉改建，並增加聚落服務中心功能。（劉秀芬攝）

此外，舊的望高寮破舊，已拆掉重建，立長宮廟前廣場也鋪設新的造型磚塊地面，一旁的北頭洋發展協會辦公室，茅草屋頂重鋪，牆面也重新粉刷，立長宮入口牌樓旁新增一小飛番裝置藝術象，一旁牆壁上也彩繪北頭洋夜祭的由來與歷史，鮮豔色彩、可愛圖案吸引民眾拍照。

原本公廨地點是北頭洋發展協會向私人承租，現也已經由市府收購，市府也正進行規畫，擬將舊公廨與一旁的文物館拆掉重建，加入聚落服務中心功能。

北頭洋發展協會理事長楊振爚說，整治工程逐漸完工，今年夜祭活動也加緊規畫中，因應疫情，小飛番路跑活動再次取消，但夜祭前仍規畫在地農產市集、射飛鏢體驗，歡迎遊客前往園區走逛，社區可安排導覽。

楊振爚說，看到美化的環境地方人士都非常高興，期待可以帶來更多觀光客，更深入認識西拉雅文化，但是園區環境大，都靠協會志工打掃維護，協會怕人力不足無法完善管理，台南市原住民族事務委員會表示，今年度已編列預算，協助園區維護管理。