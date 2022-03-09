台中市西屯區河南路與市政北二路口，9日下午5時許，發生一起女騎士騎機車疑似逆向行駛，撞上直行自小客車，由於衝擊力太大，65歲女騎士受重傷送醫急救，男駕駛剛開過路口就撞上女騎士，向警方表示，開過路口後看到女騎士，來不及反應，要踩煞車也來不及，這起交通事故的肇事原因與責任，警方還要進一步調查釐清。

今天下午5時7分，在西屯區河南、市政北二路口發生一起騎車、汽車碰撞交通意外，65歲林楊女騎士沿市政北二路，由朝富路方向往河南路方向，疑逆向行駛前進，當時24歲詹男駕駛號的自小客車，正沿市政北二路由惠民路方向往朝富路方向直行，兩車碰撞發生事故。

警方與救護人員獲報到場，由於撞擊力太大，女騎士身受重傷，火速送往醫院急救，詹男則無受傷，經酒測無飲酒，無酒駕情況，女騎士是否有酒駕，待醫院抽血檢驗。

警方初步分析研判，女騎士疑未依順向行駛，自小客車駕駛未注意車前狀況，車禍確切肇因與責任，還要進一步調查釐清。

台中市西屯區9日下午發生一起女騎士騎機車疑逆向行駛，撞上直行的自小客車交通事故。（民眾提供／盧金足台中傳真）