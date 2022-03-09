憑《神力女超人》中帥氣軍人男友一角深受影迷喜愛的好萊塢男星克里斯潘恩（Chris Pine），在驚悚動作片《救命緝約》裡飾演一位為國奉獻卻一毛退休金也拿不到的退役軍人，為了養家活口接下一項神秘的跨國暗殺任務，然而當任務出了差錯，他才發現自己身陷巨大陰謀並成為被追殺的目標，一紙救命合約一夕間變成了致命追緝。克里斯潘恩也將在一幕幕驚險刺激的爆破追殺以及凶狠帥氣的槍戰搏鬥中，再度展現英勇無懼的硬漢魅力。

該片由動作強片《捍衛任務》及口碑犯罪電影《怒火邊界》的製作團隊打造，結合了精彩紮實的動作場面和驚悚懸疑的逃殺戲碼。這也是克里斯潘恩與班佛斯特（Ben Foster）繼《赴湯蹈火》後再度合作，2人在片中飾演一同在戰場上出生入死的患難兄弟，在退役後更成為一起加入地下組織執行任務的夥伴，然而在利益至上、不分是非對錯的暗殺行動中，他們還能一起達成使命、全身而退嗎？電影3月25日上映。