這巨型蜂巢造型讓人好害羞！1名工人日前在施工地的陽台發現1個巨無霸蜂巢，疑似為虎頭蜂的巢，該蜂巢大小幾乎與國小幼童身形相近，樣子近似圓柱體，所幸裏頭已無虎頭蜂，照片曝光後不少網友笑說很像是男性生殖器，「陽具造型的蜂巢」、「這個尺寸、形狀的確嚇人」。

該名網友在臉書「爆料公社」上張貼3張照片，照片竟是1個巨大蜂巢，該蜂巢大小幾乎與1名幼童身形一樣，原PO還拿寶特瓶放在蜂巢旁作為比例尺，只見碩大蜂巢呈現長柱狀，長、寬、高都相當驚人，原PO事後發文說原本只是工作時休息到陽台抽根菸，沒想到卻目擊此畫面。

1名工人日前在施工地的陽台發現1個巨無霸蜂巢，疑似為虎頭蜂的巢，該蜂巢大小幾乎與國小幼童身形相近，樣子近似圓柱體。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，他原本低頭先發現地上有許多不明粉末，視線往上移就看見明顯蜂巢，「還好它是空的，不然我應該要去見佛祖了」；其他網友紛紛留言「很漂亮耶，能收藏」、「這是黃腰虎頭蜂的蜂巢，黑尾虎頭蜂的比較大」、「這是屋主的寵物吧」、「可以拿來泡酒喝了」、「大自然的傑作太美了，噴個透明漆保存更久」、「雞皮疙瘩掉滿地」、「我以為你把野柳女王頭搬回家了」、「照片縮圖其實有些猥褻」。

據悉虎頭蜂的蜂王生命週期大約是一年，牠們每年四、五月開始築巢，十月開始孕育新蜂王，也因為新的蜂王要誕生，所以性情會變得更加凶猛；專家也表示，只要虎頭蜂未干擾住戶，其實與蜂窩為鄰未必是壞事，因為虎頭蜂能抑制生活中不少壞蟲，或需摘除可以聯絡當地消防局。