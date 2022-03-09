監察院9日公布最新一期廉政專刊，總統蔡英文存款5,564萬餘元，較上次申報增加約280萬元，及繼承七筆土地。副總統賴清德則在台南安平買新房，房貸1,681萬元。另外，政委唐鳳則在備註說明，自就職日起至申報日止，均未持有比特幣，擬於今年開設虛擬通貨帳戶，為開發運算系統做準備，並非理財之用。

蔡總統在2021年11月1日的定期申報中，較2020年的申報資料中，新增五筆位在台北市文山區、士林區、中山區及內湖區及兩筆位在新北市板橋區的土地，另新增一筆在台北市中山區的建物，也是繼承得來。

蔡總統在備註欄中指出，母親在2018年3月3日逝世，遺產繼承手續只完成不動產的九筆土地、一筆建物持分的公同共有登記，且是信託業承受有困難的不動產，而得免予信託；其餘遺產包含正中企業股份有限公司股票、金條、金飾等動產，仍在母親名下，尚未完成繼承分割分配手續。

蔡總統信託四筆位於台北市松山區、大安區及新北市永和區的土地；以及信託兩筆建物，分別位在台北市大安區、新北市永和區，都與上次申報時相同。存款部份，有新台幣5,564萬9,898元，較上次申報增加約280萬元。

蔡總統持有的有價證券總價額新台幣413萬6,370元，為持有中正企業股份有限公司的股票41萬3,637股。另以每個月9萬元將土地出租給東道有限公司、投資東道有限公司110萬元，都與上次申報時相同。

副總統賴清德與配偶吳玫如的申報內容中，在2021年3月24日以2,442萬買入1筆土地，同時以838萬元買入一筆建物，都位在台南市安平區；並在2021年1月8日賣出位在台南市中西區的土地及建物。存款152萬1,152元，較上次申報時的644萬2,060元減少約492萬元。另有債務1,681萬234元為房貸。

唐鳳則有1筆位於新北市的土地與建物，存款34萬8,080元、債務為1,553萬4,106元，用於購置不動產與周轉金。並在備註上說明，自就職日起至申報日止，均未持有比特幣及其他央銀認定的高度投機式數位虛擬商品。擬於今年開設虛擬通貨帳戶，是為開發運算系統做準備，並非理財之用。