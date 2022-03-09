電信寬頻設備大廠中磊電子今（9）日召開董事會，除通過去年財報外，也連帶通過去年股利。

經結算，中磊2021年合併營收達439億元，較2020年營收361億元，年增達22％，全年營收締造新猷。全年營業利益為10.5億元；歸屬母公司稅後淨利為8.6億元，經換算，去年合併每股稅後盈餘（EPS）為3.44元，董事會決議配發2.4元現金股利，派發率達69.76％，與往年的派發率近七成相近。以9日的收盤價69.6元換算，現金殖利率為3.45％。