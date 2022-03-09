中磊配發2.4元現金股利 派發率近七成 20:362022/03/09 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電信寬頻設備大廠中磊電子今（9）日召開董事會，除通過去年財報外，也連帶通過去年股利。 經結算，中磊2021年合併營收達439億元，較2020年營收361億元，年增達22％，全年營收締造新猷。全年營業利益為10.5億元；歸屬母公司稅後淨利為8.6億元，經換算，去年合併每股稅後盈餘（EPS）為3.44元，董事會決議配發2.4元現金股利，派發率達69.76％，與往年的派發率近七成相近。以9日的收盤價69.6元換算，現金殖利率為3.45％。 高端去年賺6.65元 揭獲利元年 第一金 今年股利估逾1元 #中磊 #派發率 #配發 #元現金股利 #近七成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021營收、獲利、EPS皆創新高 勤凱 發4.5元現金股利 04:102022/03/08 證券．權證 威鋒去年獲利創高 配息11元 04:102022/03/09 證券．權證 緯軟配發4.6元現金股利 殖利率5.42％ 21:022022/03/08 財經 雍智 去年賺逾1.5個股本 04:102022/03/09 證券．權證 台玻2021年獲利創高 發1.82元現金股利 18:452022/03/07 財經 群聯去年賺逾四個股本 04:102022/03/05 證券．權證 上市 10檔急行軍 除息開跑 04:102022/03/09 證券．權證 玉山金 2021獲利新高 04:102022/03/06 證券．權證 叡揚去年獲利寫新高 2022年聚焦雲端、資安、訂閱制 19:492022/03/09 財經 永捷去年EPS 0.28元 配發現金股息0.4元 16:052022/03/09 財經 櫃買：上櫃公司基本面穩健 持續注意資訊透明公開 17:322022/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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