BVLGARI寶格麗MAGNIFICA頂級珠寶暨複雜腕錶展，9日起至14日於台北101大樓SPACE 88高空開展，為豐富壯麗主題，來台展品中更有30件為此次展覽全新創作，且超過10件價值上億的夢幻藝品，提供給台灣貴客鑑賞收藏，寶格麗台灣董事總經理張麗敏指出，總計引進350件頂級珠寶與複雜腕表，總值逾80億新台幣，從頂級紅寶石、藍寶石、祖母綠到最受矚目的帕拉依巴碧璽等頂級彩寶陣容堅強，可見品牌對台灣市場的高度重視。

Magnifica頂級珠寶系列集結品牌承襲自羅馬2500年的輝煌歷史，以及品牌近140年來所累積建立的獨到美學與精湛工藝，堪稱寶格麗有史以來最為奢華珍貴的頂級珠寶系列，涵蓋「Gems瑰麗寶石」、「Muses謬思女神」、「Maestria精湛工藝」、「Haute Horlogerie複雜腕錶」等四大展區。

其中最受矚目的「地中海女王」Mediterranean Queen，以頂級帕拉依巴碧璽、祖母綠與鑽石項鍊打造最為驚人。寶格麗耗時四年精心蒐集到世界上最大的5顆橢圓枕形切割帕拉依巴碧璽，總重近500克拉，中央主石單顆更重達153克拉，並且耗時2,400小時打造，方能完成這件稀世珍寶作品，造就皇后般的宏偉氣勢，成為珠寶史上的傳奇。

而年度腕表的話題之作Serpenti Misteriosi，搭載世界最小機芯Piccolissimo自製機械機芯，再度為寶格麗製表工藝樹立新的里程碑；此外，甫於LVMH鐘表周發表的最新作品Octo Roma Blue Carillon Tourbillon藍色鐘樂報時陀飛輪腕表也入列來台參展。