達爾膚生醫（6523）受惠台灣、大陸及海外地區銷售皆雙位數成長，去年營運表現亮麗，營收11.06億元，年增44.7％，稅後淨利2.96億元，EPS 6.58元。9日董事會決議，配發第四季現金股利每股2元，累積全年度共計發放現金股利每股15.22元。

2021年在新冠疫情影響下，達爾膚逆勢反彈，營收成長44.7％，主要因台灣、大陸及海外地區銷售皆雙位數成長，且全年成功上市18支新品及升級品項，加上行銷發揮綜效，整體營銷得當。

2021年達爾膚費用控制得宜，營業利益3.76億元，稅後淨利2.96億元，EPS 6.58元，董事會決議，配發第四季現金股利每股2.0元，累積全年度共計發放現金股利每股15.22元。

達爾膚9日也同步公告2022年2月營收6,593萬元，年減14.7％，主因今年農曆春節較往年提前，通路已於1月進行拉貨，累計1-2月營收1.83億元，年增7.5％。