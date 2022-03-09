投資俄債苦主揭曉。金管會9日揭露共有八家壽險公司投資俄羅斯債券，包括國泰、富邦、南山、新光、中國、台灣、三商美邦及全球人壽，但前六大壽險持有部位就占逾99％，且已有五家公布2月認列俄債預期信用損失，合計達99.7億元，整體2月應會認損逾130億元。

金管會主委黃天牧9日亦表示，壽險公司當初投資俄羅斯債券是合乎相關法規規範，現在是因為俄烏戰爭，三大信評公司大幅調降俄羅斯信評，才不符合現行投資規定，要求壽險公司半年內調整，但黃天牧坦言「半年內處理不見得最有利」，壽險公司至少先揭露資訊、認列信用減損，半年後若仍無法處份、需要延長，金管會將視當時情況給予一定的彈性空間，也就是不會要求壽險公司「限期出清」俄債。因為市價波動，金管會亦更新銀行與保險2月底最新曝險金額，銀行對俄羅斯原授信新台幣600萬元，已有略減，四家銀行投資俄羅斯債券部位未變化，但因新台幣貶值，換算後曝險金額為新台幣51.88億元，比1月底微增0.86億元。

壽險業則有八家壽險公司投資俄羅斯債券，其中全球人壽及三商美邦人壽金額極小，僅0.55億~數億元不等，主要還是集中在南山壽、新壽、國壽、富壽、中壽及台壽等六大壽險公司手中，且到2月底因市價波動，總部位已降到1,149億元，比1月底的1,382億元少了233億元。

國壽2月已宣布認列俄債預期信用損失26億元，新壽認31.6億元、富壽認22億元、中壽9日亦公告認15億元，台壽則認4.7億元，五家合計99.3億元，另外全球人壽有0.55億元的一檔俄債，也認信用風險損失700萬元，估計八家壽險公司2月底應會認損逾130億元。

黃天牧亦表示，俄羅斯政府已公告要以盧布付息，則信用違約風險下降，轉為盧布的匯兌風險，同時俄羅斯政府應會珍惜自己的信用，不會隨便違約違成系統性風險；另外台灣2月底合計對俄曝險降到1,787億元左右，約63.5億美元，連前五大國家都排不上，如義大利有253億美元、法國252億美元、奧地利175億美元、美國147億美元、日本有96億美元，才是前五大國。