303全台大停電引爆民怨，台電董座、總經理也雙雙引咎辭職；同時，俄烏開戰，戰火持續延燒衝擊全球經濟導致全球股市重挫，嚇得投資人呼喊國安基金進場護盤台股。民進黨政府的執政，也因此飽受各界批評，民進黨的負面聲量，也在303大停電後創下新高。

「TPOC台灣議題研究中心」透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析自去年3月以來，民進黨近1年的網路聲量趨勢，結果顯示，民進黨的負面聲量高峰出現在去年5月全台三級警戒期間；同時，去年10月第二周開始連續3周，爆發高雄城中城大火釀46死、台灣基進前立委陳柏惟罷免案等事件，以及去年11月底至12月初期間民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，也都使民進黨那時的負面聲量平均數超過年度高標。

「TPOC台灣議題研究中心」發現，自今年1月第二周開始連續7周，因政壇無重大的政治攻防題材，民進黨的負聲量平均數都落於年度負聲量後標線以下，一直至上周發生303全台大停電事故後，負聲量才一舉提升。數據顯示，3月3日、3月4日這兩天聲量均突破年度負聲量高標，分別為2.4及2.1萬則。而這兩天的負聲量頻道來源，又以PTT八卦板和Line Today國內新聞所累積的負聲量最高，再來則是總統蔡英文的臉書粉專。

「TPOC台灣議題研究中心」認為，綠營應關注自身核心支持者的態度意向，特別是本次停電事件中，已經引發不少支持者不滿，若未來民進黨政府又出現重大施政錯誤，恐會讓民怨朝自身支持者擴散，進而牽動2022年底地方選舉選情走向。