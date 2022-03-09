大陸全國兩會期間，大陸海協會會長張志軍接受陸媒專訪時表示，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」沒有也不可能過時或翻篇。

中央廣播電視總台旗下的新媒體平台「看台海」今天（9日）刊發這篇專訪。張志軍重新講述了一遍「九二共識」產生的歷史背景，核心意涵在強調「兩岸同屬一個中國」，它是對兩岸關係性質最重要的認定。兩岸不是兩個「國家」、「一中一台」，而是一個國家。

張志軍強調，30年來兩岸關係發展歷程，從正反兩個方面充分證明「九二共識」攸關台海地區和平穩定和兩岸同胞的利益福祉，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」都沒有、也不可能過時或者翻篇，始終是改善和發展兩岸關係的定海神針，兩岸同胞應當倍加珍惜。

張志軍表示，2016年民進黨政府上台後，單方面否定「九二共識」，拒不承認兩岸同屬一個中國的核心意涵，刻意在台灣社會挑起爭議。其目的就是企圖改變「兩岸同屬一個中國」的法理和事實，改變兩岸關係和平發展的局面，這是兩岸關係陷入緊張動蕩的根源。

張志軍呼籲，大陸希望廣大台灣同胞明辨是非利害，與陸方攜手努力，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係回歸正軌。