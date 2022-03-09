香港新田方艙醫院施工現場，為追趕進度，只能日夜趕工。（澎湃新聞╱中國建築國際集團提供）

香港又一方艙醫院完工。香港抗擊第五波新冠肺炎疫情以來，第二個交付的中央援建香港方艙醫院專案——位於香港前新田購物城的方艙醫院，9日完工正式運行，可提供超過2800張床位，預計將有病人入住。作為中央援建香港新田方艙醫院專案港聘工人，香港人萬美萍親身經歷和見證了所有施工人員爭分奪秒的全過程說：「（他們）都是在用自己的生命安全來建設這個用來救人的項目，真的很偉大。」

新田方艙醫院位於元朗區北部，占地面積約為3.8萬平方米，建築面積約為1.5萬平方米，採用單層隔離方艙。

澎湃新聞報導，該項目由中國建築國際集團設計建造，於今年2月22日正式開工，並於3月7日完工，次日香港特區政府發展局組織驗收，9日香港政務司司長李家超視察設施完成情況。

「疫情就是命令！」自開工以來，新田方艙醫院的建設人員兩班制，24小時不間斷施工。每日進場人數超過1000人，其中管理人員約為100人，工人超過940人。

「為了保證項目如期完工，盡快助力香港抗擊新冠疫情，我們集中調配優勢資源，利用好每一分每一秒的建設時間。」中央援建香港新田方艙醫院專案負責人古自鵬稱。

陳強也是新田方艙醫院一名項目工程師，他在現場主要負責安全及防疫工作，深感責任重大。「每一個環節都不容疏忽。」陳強稱。

陳思萱是香港本地人，作為該項目工程師，她主要負責MiC箱體的運輸及落位工作。

她認為，這些社區隔離治療設施正是香港現在所需要的。

「我願意用自己的專業能力助力項目盡快完成建設，早日造福香港市民。」陳思萱稱，她堅信「戰場上時間不等人」。

萬美萍也是香港人，作為中央援建香港新田方艙醫院專案港聘工人，她親身經歷和見證了所有施工人員爭分奪秒的全過程。

「（他們）都是在用自己的生命安全來建設這個用來救人的項目，真的很偉大。」萬美萍稱，在新田方艙醫院專案工作期間，曾有相關領導到專案視察，她見到他們的一瞬間便熱淚盈眶，並向他們表達致謝。

「我很感激中央對我們的幫助。」萬美萍說，香港原本面積較小，全港市民人數又多，沒有中央幫助根本「搞唔掂」（搞不定）。

她說自己最大心願就是此次方艙醫院建成，能幫助更多人身體康復，並期待香港早日走出困境。