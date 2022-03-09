市場傳出前花旗大將管國霖將在現任北富銀董座陳聖德退休後接任，對此富邦金控9日表示，「市場傳聞不予評論」。不過，據了解，北富銀近年來積極衝刺消費金融業務，若能延攬管國霖接任董座，將有助在併購日盛銀行之後的效益，但由於目前管國霖仍身兼台新金控獨立董事，市場人士評估該項人事案應僅止於雙方接觸階段，恐尚未有明確方向。

北富銀近年來積極拓展消費金融版圖，市場傳出現任北富銀董事長陳聖德今年任期屆滿退休後將由過去花旗大將管國霖接任，由於北富銀現任董總陳聖德與程耀輝均來自「花旗幫」，加上併購日盛銀行後成為國內最大銀行，藉由延攬過去在銀行消費金融業務上頗負盛名的管國霖接任來強化消金業務機率甚高，但由於目前身為台新金控獨立董事的管國霖尚未請辭，知情人士透露，雙方可能還在接觸探詢，尚未有具體的結論。

由於近年來國內各銀行在財富管理業務上大較勁，財管收入也成為銀行重要的獲利來源，向來在企業金融業務上較強的北富銀，近年來也開始積極拓展消費金融業務，不論在個人信貸、房貸、信用卡與智能理財上都較過去更創新積極，也在同樣出身花旗的總經理程耀輝帶領下，逐漸在消金業務上嶄露頭角。不過，為了更有效衝刺消金業務，未來是否會延攬管國霖加入備受市場關注。

台北富邦銀行2022年2月稅後淨利34.30億元，累積稅後淨利48.84億元，較去年同期成長47％，主要是2月份認列轉投資廉價購買利益，若排除此一次性利益，2月份獲利與去年同期相當。今年以來受美國升息議題及烏俄戰爭影響，投資人轉趨觀望，基金及海外債銷售較去年減少，但保險新產品帶動銷量成長，保險收益年增三成以上；存放款餘額較去年同期分別成長19％及13％，累積利息淨收益較同期成長9％；信用卡發卡動能強勁，較去年同期成長60％，有效卡數及簽帳金額成長持續優於市場；放款成長同時維持良好資產品質，截至2月底逾放比率為0.18％，備抵呆帳覆蓋率為709％。