藝人沈玉琳出道近30年，談吐幽默風趣深受觀眾喜愛，信手拈來的幹話語錄經常讓人笑噴飯，就算冷笑話被他一講也能炒熱氣氛，被封為演藝圈「荒謬大師」；博恩則憑脫口秀《博恩夜夜秀》擄獲大批粉絲。近日就有PTT鄉民拿兩人做比較，結果底下評價一面倒，還釣出鐵粉回應。

昨(8)日有網友在PTT八卦版（Gossiping）發文問卦：「沈玉琳跟博恩誰比較幽默好笑？」他直言每次看《威廉沈歡樂送》時，都被沈玉琳的反應跟笑話逗得笑到不行，連旁邊的妹子也會笑得「美叮美噹」；但反觀看到博恩講笑話或是鋪哏時，則會讓他覺得一陣尷尬。

這篇問卦文釣出一名沈玉琳10年鐵粉，同時也當了博恩3年粉絲的網友，回覆文章吐露內心感受：「喜劇的本質其實是悲劇，是演員將自身的悲慘經歷或感受內化以後，用抽離式的角度去闡述。」他簡單舉例，像「嘉義彭于晏」和「威廉沈」這兩個名詞一出來，就很容易讓大家嘴角失守，「因為玉琳哥就真的長得不帥，也完全跟洋派扯不上邊，所以當他一本正經用這兩個詞來形容自己時，會令人覺得幽默。本質上，他是拿自己的短處去娛樂觀眾，觀眾看到玉琳哥這麼有自信，很自然地能被逗笑，也能讓外貌不出眾的觀眾，產生出『勇敢面對自己缺陷』的勇氣。」

至於博恩，「他除了不高，就是一個人生勝利組，家裡有錢、學歷高、外型佳、身材好、ABC、少年董、年少成名，人生當中即使有挫折，也一定比九成以上的觀眾還要輕微。博恩也有一個類似沈玉琳的哏，那就是『下面一大包』，就連這種調侃自己的笑話，都隱隱透露出其優越感。」

他並指出，若博恩自稱「威廉曾」、「台北彭于晏」，並不會有任何娛樂效果；相反地，應該會有不少男性觀眾想扁他，「他的笑話是用語言組合製造反差效果，甚至是嘲弄他人、事物所得來的，我不在這評價他的幽默到底高不高級，但至少他的笑話是很吃電波的，再加上他毫不遮掩的價值觀和政治立場，無形之中又將很大一部分觀眾拒之門外。」最後鐵粉點出結論，直言博恩跟沈玉琳不是一個等級的喜劇演員，人生格局也不是同一個層次，他強調：「沈的崛起靠得是努力與汗水，博恩真的就是搭著挺綠風潮飛起來的。」

對此，鄉民看法與評價也呈現一面倒，紛紛回應讚聲：「當然是玉樹臨風玉琳哥阿」、「沈臨場發揮還可講故事...無敵，博恩沒腳本能講出什麼」、「沈玉琳當了多少年製作人，經驗值能比嗎」、「台灣比沈好笑的也數不出幾個」、「絕對是沈，博恩很尷尬」、「沈感染力太強，比言語還猛」、「好不好笑是一回事，但這兩個等級就不同了，沈玉琳屌打」、「沈還沒開口我就想笑了」，沈玉琳壓倒性獲勝。