花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉嫌以借款等名義，疑與多家工程得標廠商有不正常金流往來，檢警調8日兵分15路搜索，漏夜偵訊11人，其中蔡秋龍等5人被聲押，花蓮地院下午4時召開羈押庭，庭訊至剛剛結束，裁定蔡秋龍，及清潔隊員李浚溢、技士林昌慶3人羈押禁見，鎮長夫人徐惠玲30萬、承辦員吳明澍1萬元交保。全案擴大釐清證據和金流。

檢調人員昨持法院搜索票，前往公所、鎮長處所等15處大規模搜索，帶回11人偵訊，全案移送檢方偵訊，包括現任秘書、前建設課張姓科長、前建設課約聘金姓技士各20萬元交保，陳姓廠商30萬元交保，其餘3人請回。

不過，檢方認為鎮長蔡秋龍、鎮長夫人徐惠玲、清潔隊員李浚溢、前建設課吳明澍承辦、建設課技士林昌慶等5人涉嫌重大，涉犯法條包括貪污治罪條例藉勢藉端勒贖罪、收受賄賂罪、圖利罪等，今清晨5時向法院聲請羈押。

檢方清查，玉里鎮棒壘球場等多項工程公所涉嫌驗收不實，蔡秋龍與得標廠商間有不正常金流關係，疑透過清潔隊員李浚溢擔任「白手套」，負責接洽廠商以借貸名義收回扣，每次借的金額數百萬不等，總計上千萬元。

花蓮地院下午4時召開羈押庭，據了解，蔡秋龍仍辯稱與廠商是正常的金錢往來，更無涉貪，妻子徐惠玲稱則，只是正當的借貸關係，沒有收回扣等。不過，法官從證據認定蔡秋龍等多名被告犯行重大且有串證逃亡之虞，裁定羈押禁見。

蔡秋龍曾擔任縣府南區服務中心主任及玉里鎮民代表，2018年當選玉里鎮長後勤走基層，地方盛傳，蔡秋龍原本對鄉里建設願景滿滿，不過據說因選舉經費花費達數千萬元，財務出現危機，傳出伸手向廠商「借貸」，早已在地方傳得沸沸揚揚，果真捲入貪污疑雲並遭收押。蔡秋龍想尋求連任，打出「讓我再做一屆」，如今涉貪，恐怕會對年底選情造成巨大衝擊。