國際供應鏈關鍵原料鎳價周二飆破10萬美元大關，較上周五收盤狂飆近4倍，倫敦金屬交易所(LME)隨即採取暫停交易，之後更宣布將暫停交易數日，不排除要到下周才會恢復交易。由於市場盛傳美國與英國將對俄羅斯石油祭出禁止進口的制裁，周二商品價格齊飆，鎳價亞洲盤每公噸更一舉飆破10萬美元大關，不僅改寫新天價，較上周五收盤更是暴漲近400％。

LME立即採取暫停鎳市所有交易，周二稍晚並表示「基於市場的不確定性，LME並不宜宣布恢復交易的日期，不過3月11日前重啟交易的機率偏低。」

ING分析師指出，「鎳市交易目前顯然出現危機，基本面雖然支撐行情走高，但不至於引爆如此瘋狂漲勢，鎳市結構性問題其實存在已久。」

這是LME近幾十年來首度再度祭出暫停交易的處置，1980年代LME曾暫停錫交易長達5年，1990年代又因爆發住友交易員涉及操縱銅市造成18億美元損失，LME也不得不暫停市場交易。針對此次暫停交易措施，LME特別通知客戶，「當前的狀況前所未見，鎳市暫停交易已為市場參與者造成諸多問題，相關問題有必要予以排除。」

由於鎳為生產不鏽鋼與電動汽車電池的關鍵金屬，俄羅斯為生產大國，在俄羅斯入侵烏克蘭後，引發可能斷供的疑慮，帶動市場恐慌性買盤搶進。

另一個刺激漲勢的因素為軋空行情，中國鎳與不鏽鋼大廠青山控股據傳自去年開始便開始放空鎳，在鎳價大漲後，青山控股不僅面臨龐大的保證金追繳壓力，同時被迫回補部份空單。

針對市場傳言，青山控股與LME均不願置評。LME周二已將鎳期的保證金調高12.5％，達每公噸2,250美元。

BMO資本市場商品研究部主管漢彌爾頓(Colin Hamilton)指出，「市場功能將備受質疑。」