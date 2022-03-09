澎湃新聞報導，大陸中國醫藥公司官宣與輝瑞新冠口服藥的商業營運合作。3月9日晚間，中國醫藥健康產業股份有限公司發布公告稱，9日公司與輝瑞公司簽訂供貨協定。公司將在協議期內（2022年度）負責輝瑞公司新冠病毒治療藥物PAXLOVID在中國大陸市場的商業營運。

中國醫藥稱，產品的最終使用及銷售情況受疫情防控等因素影響存在較大不確定性，且預計相關業務規模占公司整體業務量比重較小，對公司近期經營業績無重大影響。本次協定為公司日常經營行為，協議的執行不會對公司業務的獨立性造成影響，公司主要業務不會因此類交易而對協定對方形成依賴。

此次協定標的為新冠病毒治療藥物PAXLOVID。2022年2月11日，大陸國家藥品監督管理局根據大陸《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准輝瑞公司該產品的進口註冊。該產品的最終使用及銷售情況受疫情防控等因素影響存在較大不確定性。

據大陸國家藥監局介紹，這是一款口服小分子新冠病毒治療藥物，用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎患者，例如伴有高齡、慢性腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高風險因素的患者。

有效性方面，根據輝瑞2021年底公布的資料，與安慰劑相比，PAXLOVID在出現症狀後的三天內服用，能將輕度和中度成年患者住院或死亡概率降低89％。也是在2021年底，美國食品藥物管理局（FDA）緊急批准了輝瑞公司的口服新冠藥用於12歲以上高危人群，該藥因此成為美國首個獲批的口服新冠藥物。

有關中國醫藥牽手輝瑞的消息已發酵一周。3月2日午後開盤，因中國醫藥與某跨國製藥公司新冠病毒治療藥物進行合作傳聞，中國醫藥股價出現直線拉升並漲停。3月3日中國醫藥證實該傳聞，二連板漲停。3月4日、3月7日中國醫藥再度漲停。

1月29日，中國醫藥發布業績預減公告。預計2021年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為3億元（人民幣，下同）到7億元，同比減少77％到47％。主要原因是由於受海外疫情形勢變化影響，出口防疫業務同比大幅下降。受帶量採購、醫保目錄調整等因素影響，醫藥工業和醫藥商業業績同比亦有所下降。此外，公司擬計提相關減值對本次業績存在一定影響。

據官網資訊顯示，中國醫藥是在上海證券交易所掛牌的國有控股上市公司。近年來初步建立了以國際貿易為引領，以醫藥工業為支撐，以醫藥商業為紐帶的貿、工、技、服一體化產業格局，產業形態涉及種植加工、研發、生產、銷售、物流、進出口貿易、學術推廣、技術服務等全產業鏈條。

中國醫藥是中國通用技術（集團）控股有限責任公司旗下公司，實際控制人為大陸國務院國資委。而中國醫藥集團有限公司則是是國務院國資委直接控股的公司。截至3月9日收盤，中國醫藥報17.3元，漲幅2.55％。10日內達漲幅超過50％。