網購「大象」取貨方式好特別！網路上1組對話曝光，1名買家上網買了「1頭大象」，但購買頁面竟直接寫「下單等牠自己走過去」，賣家之後還說大象會自行導航、自行吃草維生，賣家最後強調「生死由命、富貴在天」，離譜對話內容讓人懷疑真實性，其他網友則笑說「收到點退貨，大象：歸剛欸還要再走回去」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表數張近來網路瘋傳的照片，1名網路賣家竟在網路上販賣「大象」，而販賣頁面的標題則寫「野生大象（下單等牠自己走過去）」，而1名網友真的下單後私訊賣家「我的大象什麼時候可以走過來」，而對方則傳出1則大象走路影片說「出發了」，後續對話曝光讓網友看傻。

買家上網買了「1頭大象」，但購買頁面竟寫「下單等牠自己走過去」，賣家之後還說大象會自行導航、自行吃草維生，最後強調「生死由命、富貴在天」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

買家上網買了「1頭大象」，但購買頁面竟寫「下單等牠自己走過去」，賣家之後還說大象會自行導航、自行吃草維生，最後強調「生死由命、富貴在天」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該名買家問賣家「牠自己知道路嗎?」賣家則說「自己看地圖導航走過去，不會迷路」，買家則繼續問「我看牠沒帶乾糧，不會餓死在半路嗎」，對方則回應「路上可以吃草，生死由命、富貴在天」，誇張情節讓網友笑翻。

網友們紛紛留言「我要下單一隻獅子，希望他途經路上路人平安」、「等等！他知道他被賣了嗎」、「要買小隻的，走到了也長大了」、「那個『出發了』超好笑」、「收到點退貨，大象：歸剛A還要再走回去」、「貨到付款，下標100頭總會來1頭吧」、「求購買連結」、「讓我想到之前嗆詐騙買一頭大象的笑話」。