俄羅斯入侵烏克蘭引起全國關注，昨（8日）麥當勞、星巴克、可口可樂等美國品牌都陸續宣布暫停在俄羅斯銷售，眼看俄羅斯境內的850間麥當勞分店要暫停營業，不少俄羅斯民眾紛紛前往門市消費，甚至還有得來速車道排起800公尺的隊伍，讓人瞠目結舌。

根據《紐約時報》（New York Times）報導，在俄羅斯市場深耕30年的麥當勞昨（8日）率先開槍，宣布不分直營店或加盟店，位在俄羅斯的850間分店全部暫停營業，讓不少俄羅斯民眾都相當不捨，紛紛前往門市只為趕在停售前再吃一次。

有男網友在社群媒體Twitter分享，「排隊等著買麥當勞的汽車隊伍長達800公尺」，並貼出一段短片，只見他坐在車內往外拍攝，遠處可見熟悉的麥當勞招牌，但仔細一看，他的前後都已被車輛包圍，完全動彈不得，且地面上還有厚厚積雪，讓人瞠目結舌。

Supersize me ! There's a long queue forming in Moscow outside the huge and historic #McDonalds on Pushkin Square after the US fastfood giant announced it was closing in Russia. pic.twitter.com/C8mZCzFhpc — Jason Corcoran (@jason_corcoran) March 8, 2022

位在俄羅斯的愛爾蘭記者科科倫（Jason Corcoran）也在Twitter上驚呼，「自從美國速食業龍頭麥當勞宣佈停業後，莫斯科一家歷史悠久的麥當勞門市也出現了排隊人龍」，並貼出一張照片，只見民眾在下著雪的俄羅斯路上排隊等著買麥當勞，也難以分辨隊伍的起點在哪。

除了麥當勞，星巴克隨後立刻跟進，宣布當地130間分店將立即關閉；後續可口可樂也跟進；稍晚百事公司（PepsiCo）亦宣布將在俄羅斯停售包括「七喜」（7UP）等汽水產品，不過出於部分人道因素，仍會持續生產牛奶、乳製品、嬰兒奶粉及其他食品等業務。