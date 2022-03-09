工業用縫紉機零件大廠強信-KY去年拜大陸紡織成衣業景氣復甦，工業用縫紉機品牌客戶及售後市場訂單同步增長，去年營收及獲利雙雙成長，EPS回升至2.95元，9日董事會通過每股配發現金股利1.80元。

強信去年合併營收17.23億元、營業利益2.42億元、本期淨利2.01億元，EPS達2.95元，9日董事會決議每股配發現金股利1.80元，現金股利配發率61.02％，以9日收盤價41.50元計算，現金殖利率4.34％。

強信指出，強信2021年營運表現大幅提升，主要成長動能來自歐美國家陸續解封後，全球成衣市場需求強勁，終端庫存消化快速，搭配工業縫紉機行業景氣去年第一季進入上升周期拐點，推升強信接獲工業縫紉機品牌客戶與修配市場訂單同步增加。尤其，工業用縫紉機整機客戶成長性更大，強信2021全年工業縫紉機整機廠客戶占整體營收比重為59.6％，以金額來看，年增率達104.2％，高於全年合併營收年增幅37％。

此外，強信2021年第四季毛利率達34.9％，接近2020年全年表現，全年毛利率也呈現逐季揚升走勢，除規模經濟效益帶動，也與工業縫紉機客戶占比持續提高有關。此外，產品組合優化是另一個成長主因，強信去年第四季產品銷售結構，刀類65.2％、針位組10.4％、自動裝置產品15％、其他9.4％，高毛利的自動裝置產品，去年第四季不單營收成長，占整體營收比重也拉高，有助毛利率提升。

強信訂單回流，2月合併營收1.51億元，年增長53.53％；前2月合併營收2.76億元，年成長23.70％。強信表示，雖然目前產業環境值俄烏戰爭、海運等變數影響景氣，強信對2022年營運仍維持審慎樂觀看法。強信預期，2021年工業縫紉機行業景氣已見明確復甦的基礎下，終端市場庫存仍在相對低點、客戶需求力道強度具備下，今年維持穩健成長可期，強信目前訂單能見度仍強，稼動率也維持高檔水準；刀具、針位組與自動裝置產品三大產品線同步受惠工業縫紉機品牌客戶與修配市場需求強勁，加上生產自動化趨勢驅使下，看好高毛利自動裝置產品，保持強勁的成長動能。