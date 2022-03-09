最近有一題小一數學題在網路上討論度很高，因為明明在考數學，題目卻玩文字遊戲，連北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇都答錯，砲轟台灣教育出問題。藝人侯昌明也注意到這個時事，在臉書抱怨看完題目翻白眼，疑惑這是不是「為了考倒學生而出題」？

侯昌明今（9日）在臉書po這題引爭議的小一數學，直言：「看到新聞，我翻白眼，覺得為什麼台灣的數學題目，好像是為了考倒學生而出題。」這題題目是展廳外站了6人，第2個人頭上寫著「第42個」，最後一人頭上寫「最後一個」，問全部有幾個人在排隊，正確答案是6人，但陳昶宇醫師認為題目應該要改問「請問展示廳門外目前總共有（ ）人『正在』排隊」，不然特地標註第42個，誰知道展示廳門內還有沒有人在排隊？

侯昌明也跟陳昶宇醫師有一樣的想法，覺得小一題目應該要寫清楚有無包含門內或門外的排隊人數，「這樣的考法能幫助孩子的數字和邏輯的進步嗎？亦或者，會不會降低孩子的學習興趣呢？我真的很懷疑。」侯昌明感嘆每次看到這類題目，都會感到無奈，在他心目中的教育，應是「讓孩子學習思考邏輯和解決問題的能力才是培養競爭力不是嗎？」，但也自嘲有可能是自己思考邏輯有問題，只希望能培養出更棒的下一代。

此文一發，引發眾多網友的共鳴，有人感嘆：「在強調『素養』的今日，數學考的不再是數學，而是『閱讀理解能力』」，侯昌明回應：「問題是，這種閱讀理解能力連我們大人有的時候都不知道到底要算門外的人在排隊就好？還是全部的人都要加起來？」，另名網友表示：「我女兒小3的數學真的都看不懂，家長無法教小孩子」，侯昌明也大呼：「真的，我兩個孩子從小的數學都是我教的，一路教到國中畢業，真心認為很多時候都不是在考數學。」並感嘆「有時候孩子因為這樣的題目考不好，我也真的不知道要如何安慰」。