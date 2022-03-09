鳳梨擔任《小姐不藏私》節目來賓，與許藍方、Miyake大聊性愛話題。（東森提供）

EBC噪咖網路節目《小姐不藏私》今（9日）播出最新一集，許藍方、Miyake及特別來賓鳳梨叔鼠到摩鐵進行「學術交流」，從叔鼠的實戰經驗跟許藍方的博士專業這兩方角度切入，討論性愛話題。節目開場許藍方就質問鳳梨19.5不含頭的真假，懷疑他是從肛門開始量才會這麼長，Miyake還拿量尺跟發票出來當場比對，鳳梨立刻緊張坦承「其實19.5是含頭啦，不然我回去再量一次」。

許藍方跟鳳梨還聊到女生沒那麼注重男方的粗細、大小，一致同意硬度跟頻率才是重點。鳳梨則表示男生做愛有兩種，一種只顧自己做、有洞就鑽。另一種像他就是有情調、有溫度的做愛，會有前戲、注重女方的反應跟感覺。許藍方還說若想知道男生的長度、大小要看男生的爸爸，讓Miyake傻眼問那怎麼可能會知道？鳳梨更當場吐槽：「所以我要跟這男的交往，開頭就說不好意思我先看一下你爸，那午摳林。」

鳳梨還自爆國小剛畢業就初嘗禁果，因第一次太緊張，導致找不到女生的「那個地方」搞很久，也說那時還小不懂事，呼籲大家不要亂學。且他以前還會偷看蓬萊仙山、彩虹等18禁頻道，一旁許藍方竟傻回：「蓬萊先生是誰？」還問是蓬萊先生、彩虹小姐嗎？讓鳳梨超無言。鳳梨還爆料若太久沒有性生活，男生會感覺到自己變小支，許藍方一聽激動認同：「很多男生我講都不相信！大家現在信了吧！」

節目中鳳梨分享在他做愛時，女生都蠻喜歡趴著，許藍方也親自示範一種胸部貼著床、屁股往上翹、像貓的動作，叫胸貼貓式，表示女生喜歡這姿勢是因為比較深。這動作也讓一旁的Miyake害羞尖叫，直呼博士的腰很軟。

鳳梨還做一個下半身半側躺的動作，許藍方一邊喬他的腳，一邊說明正確的姿勢要怎樣更好，讓鳳梨一臉嬌羞。許藍方更讚鳳梨分享的性愛觀念很好，還透漏自己在籌備開診所，未來若診所開業要留一診給鳳梨，請他站台。《小姐不藏私》每周三晚9點在《小姐不熙娣》FB、YouTube平台首播上架。