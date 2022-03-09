知名歌手曹格，傳出7日晚間在台北市內湖區瑞光路某餐廳，疑似酒後與隔壁包廂客人發生口角，不斷咆哮還狂用英文罵「fxck you」「fxcking」、「fxck bich」等髒話，被民眾錄下近2分鐘影片，並貼上爆料公社。

爆料民眾描述，該名藝人喝醉跑來自己的包廂亂罵人，還不斷用侮辱性的字眼咆哮，甚至還動手砸東西，民眾表示，對方要離開時，我們跟他說請他不要再罵了，不然要叫警察，對方開始失控丟東西，衝過來想要打人，但東西卻打到老闆，老闆的小孩也有被打到。

北市警內湖分局9日表示，當日港墘派出所獲報到場時，曹格一方已離去，今日已通知曹格等相關人至派出所說明，發現曹格與鄰桌客人是因講話音量問題產生口角糾紛，並有推擠造成受傷等情事，事後雙方自行達成和解，全案詢後，依違反社會秩序維護法移請法院裁處。

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