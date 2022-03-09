美股費城半導體指數一枝獨秀翻紅，帶動台股9日開高反彈1.13％，收復「萬七」（17,000點），但外資仍賣股匯出，新台幣續貶，上演股匯不同調，終場收在28.435元兌1美元，再創近11個月新低，貶值7.3分，已連續四個交易日收跌，總成交量再縮小至19.26億美元。

外匯交易員指出，美股仍反應俄烏戰火而開低震盪，最後唯獨費城半導體指數收漲，亞股則是漲跌互見，台股連二個交易日合計慘摔逾900點後，因低接進場，最後上漲190點至17,015點，新台幣卻還是續弱整理。主要因外資仍賣超318億元並匯出，且午後力道加大，新台幣進一步下探，但跌幅已縮小至1角以內。

外匯交易員認為，俄烏戰爭尚未解，金融市場震盪仍劇烈，但就股匯市的價量變化來看，利空應是略有消化，後市只有期待俄烏早日達成和談，否則外資續匯出，新台幣短線仍是偏弱格局居多，28.5元關卡隨時可能失守。