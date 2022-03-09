49歲余皓然與藝人老公王中平結婚26年，婚姻生活幸福美滿，兒子女兒目前都已經上大學，其中18歲女兒韓菲更是亭亭玉立，具備女神美貌，而她自己也被稱讚凍齡，水嫩臉蛋跟女兒「像姊妹」。但余皓然今(9)日竟自爆5年前胸部動過手術，她有感於女星朱芯儀傳出乳癌確診的消息，與大家分享「心情影響身體很大」這一健康秘訣。

余皓然今(9)日在IG曬出一張站在人行道的側身照，晴朗天色照耀下的她露出陽光笑容，但她的發文則自爆身體健康的秘辛：「5年前的我也因為乳管瘤做了一個小手術（大部分乳管瘤都是良性的）。醫生說心情影響身體很大，所以之後的會常常讓自己開心，有時候壓力是自己給自己的，但划不來」並hsahtag說：「#所以要懂得讓自己開心 #所以我背了新包包很開心（照片重點） #健康的身體勝過任何事」。

雖然有不為人知的醫療健康史，網友得知她目前身體無恙，留言自然是稱讚多於擔心：「有健康才有美好生活」、「好久不見你是如此美麗可愛」、「非常美，很有質感的美」、「今天太陽好好，皓然姐也美美喔」、「謝謝公開這個訊息，給了我鼓勵」、「人美包也美」、「看到美包心情就好！」、「這是真的⋯生氣身體會產生氣結久了就會變成病變」、「辛苦妳了我會打給老王要他不要一直買樹給妳壓力(笑)」。

而余皓然過去曾在IG上分享與女兒的合照，網友們皆認為兩人看起來根本就是姊妹，因此相當好奇她的保養秘訣，而余皓然也不藏私的分享凍齡妙招，她表示自己長期以來堅持飯後一定要簡單的運動且每天都要量體重，吃飯時也相當克制不會攝取過多的澱粉，最重要的是每天一定要睡飽，靠著以上幾招來維持輕盈身材。網友大讚：「怎麼可能18歲跟49歲長得一模一樣」、「凍齡的最高境界」、「真的是美魔女沒話說」。