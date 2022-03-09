熟悉內情人士透露，兩大發卡組織Visa（威士卡）和萬事達卡（Mastercard）預計從4月起，調高向商家收取的刷卡手續費，此調漲計畫因疫情已暫緩2年。

當消費者使用信用卡結帳，收卡店家須向發卡銀行支付每筆刷卡交易的手續費，也就是所謂的交換費（interchange fee），Visa和萬事達卡再向加入組織的會員銀行抽佣。

近年來隨著回饋型信用卡大行其道，商家的交換費負擔也愈來愈沉重。發卡銀行調高向店家收取的費用，可用來支應旅遊補助等信用卡福利的成本。

根據市調機構尼爾森報告（Nilson Report），估計去年美國商家付給發卡銀行554億美元，係消費者刷Visa卡和萬事達卡衍生的交換費，是2012年的2倍有餘。

零售商家藉由調漲商品售價，將部分交換費成本轉嫁到消費者身上。更多店家的作法是，只要顧客掏出信用卡結帳就會額外收費。

Visa和萬事達卡表示，商家接受刷卡付費，幫他們度過疫情難關。這兩大發卡組織曾說，從會員銀行收取的費用，可用於支應預防詐騙與創新相關的支出。

根據媒體取得的資料及內情人士透露，Visa和萬事達卡調高費用的政策，也適用線上刷卡購物。萬事達卡針對12項以上的店內購物項目調漲費用，中小型超市收取的回饋信用卡，大半要支付更多交換費，店內一般零售的刷卡手續費也會調高。

支付諮詢公司CMSPI指出，萬事達卡調高交換費，估計每年可向商家多收3.3億美元。

萬事達卡發言人指出，刷卡交易低於5美元的店家，還有飯店、一般餐廳、日托機構等受疫情重創的產業，該公司會降低收費。

文件顯示，全年顧客刷卡金額在25萬美元以下的小商家，不分線上及店內購物，Visa都將減收費用，但內情人士說，便利商店、雜貨店、餐廳、加油站等零售店除外。

Visa日前表示，調整收費政策後，全美超過9成的商家少繳1成費用。