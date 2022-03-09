美國導演瑞安庫格勒（Ryan Coogler）過去因執導漫威超級英雄電影《黑豹》聲名大噪，目前正在拍攝《黑豹》續集，令影迷十分期待；豈料，瑞安庫格勒被爆穿著奇特上銀行，且對行員提出怪異要求竟驚動警方遭上銬逮捕，但最終經確認他沒違法只是行員誤會他要搶銀行，儘管被釋放還是讓他本人極度不悅。

綜合外媒報導，瑞安庫格勒在1月份到美國亞特蘭大的一間美國銀行提款，穿戴墨鏡和口罩，整張臉遮住看起來很神秘，到櫃檯前不說話僅給了行員一張字條，上面清楚寫著，「我想從我的支票帳戶提領12000美元（約新台幣34萬元）現金。請在其他地方進行點鈔確認，想要謹慎低調」。

美國導演瑞安庫格勒（Ryan Coogler）。(圖/ 摘自《黑豹》官方IG)

但該要求讓行員一頭霧水，看到瑞安庫格勒的穿著又很不正常，決定不動聲色報警，警方到場後更直接對他戴上手銬逮捕；行員透露，「進行交易時觸發了某個警報，我就通知主管這裡有搶劫」，最終經過確認後，才知道瑞安庫格勒的交易要求根本沒有違法，只是行員誤會才發生這起大烏龍。

事後瑞安庫格勒就立刻被釋放，當時他本人對此非常不開心，還氣得跟銀行要了誤會他的行員資料和逮捕他的員警編號，但並未表示後續會如何處理該誤會；目前瑞安庫格勒正忙於拍攝《黑豹2》，搶銀行烏龍事件也讓電影又再次引起討論。