「美國海軍學會新聞網」（USNI）7日報導，在燃料洩漏引發嚴重民怨後，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已下令，永久關閉夏威夷珍珠港（Pearl Harbor）附近的美國海軍紅山（Red Hill）油庫。專家指出，地下加固燃料儲存設施對美軍在印太區域的行動仍十分重要，呼籲盡快於阿拉斯加、澳洲等地興建類似設施。

根據報導，奧斯汀於一份備忘錄中表示，在經過多重評估與考量後，已決定永久性關閉紅山地下油庫，美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）和美國國防後勤局長斯庫比（Michelle C. Skubic）上將應於5月31日前，提交關於抽出該設施中剩餘燃油的詳細計畫，並在12個月內完成。

奧斯汀強調，自2022年1月下旬以來，五角大廈持續分析與確定位於太平洋戰區的軍用燃料儲備狀況，認為重新分配美軍於當地的燃料，能使美國更有效地因應未來的印太區域挑戰。

《海軍時報》（Navy Times）指出，紅山地下油庫能容納達2.5億加侖（約9.5億公升）的燃油，是美國1943年建成的地下加固油庫，目的是降低珍珠港在空襲中的脆弱性，多年來持續為穿越太平洋的軍艦和軍機提供燃料。不過歐胡島2021年11月起陸續有軍眷反映自來水中有疑似燃料的味道，並傳出有人感到身體不適，美國海軍一開始宣稱自家設施並未出現問題，但稍後證實紅山油庫確實出現洩漏，且後續處理也過於緩慢，引發當地民眾和政府的嚴重不滿。

美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）研究員華頓（Timothy Walton）指出，關閉紅山油庫很簡單，但美軍希望實現的彈性燃料架構卻很困難，稱雖然固定式地面設施容易遭共軍遠程火力瞄準，但堅固的地下燃料儲存設施仍有必要性，呼籲美軍於阿拉斯加、馬里亞納群島和澳洲等地建立此類設施，並擴大油輪編制，以確保美軍於印太區域的行動能力。