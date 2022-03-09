俄烏戰爭情勢急轉直下？俄國外交部9日指控，烏克蘭和美國違反《禁止生物武器公約》，美國必須對在烏克蘭境內，緊鄰俄羅斯的生化基地實驗室，進行軍事生物武器的研發計畫提出解釋。對此，前空軍副司令張延廷直言，若讓烏克蘭研製出核子武器或生化武器，裝載在極音速巡弋飛彈上，直接射往幾百公里外的莫斯科，那莫斯科就毀了。

《法新社》報導，俄國外交部發言人扎哈羅(Zakharova)9日在記者會上表示，烏俄前面3輪的談判「取得了一些進展」。莫斯科方面無意占領烏克蘭，也沒有推翻烏克蘭政府的打算。此外，俄國外交部也指控，烏克蘭和美國違反《禁止生物武器公約》，美國必須對於在烏克蘭境內緊鄰俄羅斯的生物實驗室，進行軍事生物武器的研發計畫提出解釋。她強調，俄國防輻射、化學與生物武器部隊專家正在分析和研究相關動態。

而此前俄羅斯媒體曾發文稱，俄羅斯安全部門曾評估位於烏克蘭基輔和奧德薩新建的兩個生物實驗室等極為極其危險，實驗室內專門用於研究生物武器和危險病毒，原定於今年上半年運行，但被美國否認。

張延廷9日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，若讓烏克蘭研製出核子武器或生化武器，要直接攻擊莫斯科是很快的事情，因為第二大城哈爾科夫距莫斯科僅5百多公里遠，首都基輔距莫斯科更只有8百公里遠，若用極音速巡弋飛彈直接射往莫斯科，俄軍要怎麼攔截？飛彈速度是很快的，根本攔都攔不住！如果真扔下去，那莫斯科不就毀了？

至於烏克蘭為何有意秘密研製核武或生化武器？張延廷分析，這場戰爭如果烏克蘭戰敗了，那它就必須解除武裝，所有核武都將要繳給俄羅斯，既然如此，烏克蘭當然會選擇直接用掉，戰爭模式一定會這樣子。那俄羅斯當然會想說，烏克蘭在研製核武、鈾礦，是不是要準備攻擊了，會有被威脅的感覺。