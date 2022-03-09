行政院會10日將拍板退撫新制相關修正草案，退撫新制由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」，適用2023年7月1日以後新進公教人員，將設立個人專戶，由公教人員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用。初步規劃強制提撥費率為15％，其中公務人員負擔35％，政府負擔65％。

另外，公務人員也可自願增加提繳金額到個人專戶，每月上限為5.25％。提繳退撫儲金費用，不計入提繳年度薪資收入課稅。

行政院會10日將通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」草案、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第98條、第100條修正草案，及「公教人員保險法」修正草案。

公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，主管機關應為2023年7月1日以後初任公務人員，重行建立新退撫制度，因此全新退撫制度適用對象為2023年7月1日以後的初任公教人員，不包含已退休和現職公務人員。

銓敘部表示，退撫新制由現行採行的「確定給付制」改為「確定提撥制」，公務人員初任到職時，退撫基金管理機關應為其設立個人專戶，並由公務人員及政府按月提撥費用存入帳戶運用孳息，作為退休、撫卹或資遣給與的提存準備。

初步規劃，公務人員在任職期間，與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15％，其中由公務人員負擔35％，政府負擔65％；公務人員也可自願增加提繳金額到個人專戶，每月上限為5.25％。提繳退撫儲金費用，不計入提繳年度薪資收入課稅。

新制中也擬建立自主投資平台，由退撫基金管理機關設計不同收益、風險的多元化投資標的組合供選擇。

銓敘部日前已提出「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」，給付制度方面，2023年7月1日以後初任公務人員者，採行確定提撥制，主要以強化個人退休金財務自主性及兼顧退休所得適足保障為目的。

草案規範，設立個人退休金專戶，由公務人員於在職期間與政府共同撥繳費用存入該專戶累積孳息，並輔以自主投資理財平台、完善退休金自主管理機制、定期教育訓練及稅賦優惠設計等配套措施，使其專戶增加孳息，以利維持退休所得的適足性，並兼顧政府財政負擔。