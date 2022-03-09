人妻這技術，網友向尪喊話「別放出來啊」！1名網友日前收到妻子訊息，妻子傳來1張汽車儀表板照片，上頭有個紅色警示燈亮起，妻子問是什麼意思，他仔細看圖片才驚覺「你X媽手剎車沒放掉啦」，妻子則無關緊要地回覆「喔，我到基隆了」，事後網友無奈發文說駕照用雞腿換的我也認了，但基本常識要有啊」。

該網友在臉書「爆廢公社」發表與妻子的對話截圖，妻子在訊息中傳來1張照片，是轎車儀表板上的警示燈有1個紅燈亮起，妻子問他什麼意思，他則傻眼回「你X媽手剎車沒放掉啦」，妻子才說「喔，我到基隆了」，讓他無奈又憤怒「歸鋼耶，女生對車不懂我也能理解，駕照用雞腿換的我也認了，但基本常識要有啊」。

妻子傳來1張汽車儀表板照片，上頭有個紅色警示燈亮起，妻子問是什麼意思，他仔細看圖片才驚覺「你X媽手剎車沒放掉啦」，妻子則回覆「喔，我到基隆了」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，他每次讓妻子開車載時，都會一直在副駕駛空踩煞車、手抓安全帶，並整路叫，有幾次妻子被人按喇叭，他還要下車敲人車窗「問候」一下，他說「我罵她可以⋯別人按她喇叭我不行」，笑說自己的老婆自己教，「叫妳的教練出來」。

其他網友則留言說「求你了，收起來吧，別放出來」、「別放他出來開車好嗎」、「您妻子出門切記先告知一下大家」、「這樣還可以讓她開車，你也真放心」、「這樣子油門不重嗎」、「基隆哪裡？基隆人先閃」、「換一台不用手煞車的車，問題就解決了」、「換有電子手煞的車沒煩惱」。