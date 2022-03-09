俄烏之戰開打前，國際社會都預測俄羅斯不會透過戰爭解決俄烏之間的爭議，但現在的結果卻都跌破大家眼鏡。前駐白俄羅斯代表姜書益指出，應該要從俄羅斯人的性格上解讀此事，俄羅斯人非常忌諱北約東擴，且早在2008年的與喬治亞的戰爭中就已經展現出來；他還指出，美國國防部長奧斯丁曾表態歡迎烏克蘭加入北約，可能因此刺激到俄羅斯和俄羅斯總統普丁。

宅神朱學恒9日邀請姜書益一起進行網路直播時，朱學恒問姜書益，大家預測俄烏不會開戰失準的原因是什麼？姜書益坦言，大家都猜錯了，應該要從性格上來解讀俄羅斯人的心態。

姜書益指出，從俄羅斯的戰略來看，北約在一步一步接近。他也發現，俄羅斯有很多報紙的文章都有談到此事，俄羅斯對北約東擴非常忌諱，在2008年的喬治亞戰爭時，就已經開始有動作。

朱學恒說，「所以有鋪陳？」姜書益分析，西方應該曉得他們可能會行動，「因為俄國人性格是這樣，就是我經再三告訴你了」。姜書益說，去年11月普丁在俄羅斯外交部的會議上說，現在已經退無可退，他們一直這樣過來。同時，烏克蘭總統澤倫斯基當選以後，要求要加入北約，並針對烏東採取行動，最重要的是，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說歡迎加入。

姜書益直言，他看到這則消息後嚇一跳，「部長都這樣講，影響相當大，這些話是不是會刺激到對方？」所以以前的官員講話非常保守，外交辭令很重要，不能講得很確定，像他這樣一講，俄羅斯會以為是不是真的要邀烏克蘭進去北約。