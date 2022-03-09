台東近海今天晚間8時許發生規模5.6地震，中央氣象局地震測報中心晚間表示，這是菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊互相碰撞所造成，不排除未來3天會有規模4至5左右的餘震。

根據中央氣象局最新資訊，今天晚間8時22分發生芮氏規模5.6地震，地震深度34.5公里，震央位於台東縣政府北北東方62.3公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣、花蓮縣4級。

氣象局地震測報中心今天晚間表示，地震發生後，目前還沒有測到有感餘震，但不排除這3天會有規模4至5的餘震，測報中心會再持續觀察。

測報中心表示，這個地震幾乎全台都有2級以上震度，影響較大是台東北部、花蓮南部，震度達4級；其他南投、嘉義、雲林、台中、高雄一帶約3級；雙北約1級或是無感。

測報中心指出，本次地震成因主要是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊相互碰撞，是大構造的板塊互相推擠、擠壓造成的地震；從統計來看，這個地區每年都會有1起規模5以上的地震，這個地震還是在背景值的範圍之內。

測報中心提到，這次地震因預警系統預測規模達5以上、震度也有4級，因此如災防告警細胞廣播系統（PWS）、電視台推播等都有發出預警。