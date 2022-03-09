千附實業（8383）去年度營運創2004年上櫃以來首度虧損！千附實業9日經董事會通過2021年度合併財報，去年度合併營收為35.03億元，年增12.3％，本業獲利3.32億元，較去年度成長，然因旗下子公司－千附水資源公司去年提列一次性虧損4.89億元，致使母公司稅後虧損約1.57億元，年減148.52％，每股淨損1.33元，不如2020年的EPS 2.74元。 因千附水資源公司的相關虧損，已足額提列，對未來獲利負面影響甚微，千附實業為維護公司信譽，並保障投資人權益，董事會9日通過擬實施庫藏股，買回股份總金額上限為4億元，預定買回數量1萬張。其中，2,000張將轉讓予員工；8,000張為維護公司信用及股東權益目的。

千附實業預定買回庫藏股期間，分別為3月10日至18日止，及3月21日至5月8日止，買回的區間價格上限，每股價格48元，下限每股價格，依董事會決議當日收盤價的70％，當公司股價低於所訂買回區間價格下限時，仍可繼續執行買回公司股份。千附實業透露，此次買回方式，自證券商營業處所買回，預計買回公司股份占公司已發行普通股8.46％。

至於千附實業2021年為配合子公司千附精密（6829）上櫃申請案釋出股權，處分子公司股權價款為8.72億元，與投資帳面價值增加5.9億元，帳列入資本公積。千附實業截至2021年底帳列得以彌補虧損、發放現金及撥充股本的資本公積，合計14.6億元，去年度股利，每股擬配發現金2.5元，仍維持2020年度的股利水準。

另千附實業子公司-千附水資源，為承攬「民間參與增建馬公5500噸海水淡化廠興建及營運案」，去年12月收到台灣自來水公司（簡稱台水）函文稱須在2028年3月前，完成設備重置。因台水將2007年3月至2012年7月千附興建完成前的期間，計入重置年限內，較公司認定的營運年限減少4.3年。

千附實業據此調整應計重置負債準備，並依據前述台水公司所稱重置年限調整應收建設款，調整後的千附水資源2021年度虧損5.17億元。

千附實業表示，旗下千附精密2021年度營收17.09億元，稅後盈餘2.56億元，EPS4.9元，預定3月11日轉上櫃掛牌。千附實業在千附精密及千附水資源等公司營運利多與利空相抵下，致使母公司同年度稅後虧損1.57億元。

千附實業說，去年度稅後虧損，主因為旗下子公司-千附水資源，認列一次性虧損，未來再認列千附水資源的營運虧損機率不大，且公司今年各部門成長性高，廠務工程今年前二月訂單已有2.2億元，累積訂單高達34億元，預期今年業績將較去年大幅成長。