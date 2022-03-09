美國8日宣布禁止進口俄羅斯能源，盟友英國同日跟進制裁，對俄羅斯能源有高度依賴性的歐盟，則擬在今年底降低俄羅斯天然氣進口。消息曝光後，不少網友認為此舉可能推升油價暴漲，除了通膨壓力加劇外，還有網友揣測，美國同為能源大國，可能也想趁機搶俄油市佔，「美國越來越像故意給他開戰，然後撈油水」、「美國發大財了」。

美國總統拜登8日宣布，禁止進口俄羅斯石油、煤炭和天然氣等能源，進一步擴大制裁；他承認此行動對美國並非沒有代價，油價可能會再進一步上漲。同一日，英國跟進美國制裁腳步，宣布年底前逐步停止俄羅斯石油進口。

不過歐盟鑒於對俄羅斯能源的依賴性，暫時未跟進制裁，但也擬在今年底降低俄羅斯天然氣進口。歐盟執委會副主席堤孟思（Frans Timmermans）坦言，「歐盟無法徹底禁止俄羅斯能源進口，這樣對自己造成的傷害比傷害普丁更大」。

拜登宣布這項禁令時強調，這是經過和歐盟密切協調後的決定，「美國自己是能源大國，我能理解為什麼部分歐洲盟友難以加入制裁的原因」。

消息傳至PTT股板，不少網友直指目前通膨高漲，美國和其盟友又制裁俄羅斯能源，加劇通膨壓力外，「美國自己的CPI還不夠高喔，自己懲罰國民」、「通膨加劇，升息再加一碼」、「目前通膨升兩碼有辦法解決嗎」、「不怕通膨喔」、「通膨還禁止」、「通膨讓房價又要噴一波了」、「這樣通膨問題可以完全甩鍋給俄烏戰爭，不是拜登責任了」、「瘋了嗎？ 這招下去，美國通膨真的炸裂」、「通膨加重，Fed升息更猛」。

還有網友指出，依賴俄羅斯能源的歐洲也會受到影響，「單對美國應該還好，歐洲加入影響才大」、「想逼著歐盟跟美國買吧」、「歐盟電費要炸了」、「歐洲：我這次不當跟屁蟲」、「自損俄羅斯經濟，把整個歐洲經濟都賠進去」、「就是要弄殘歐洲就對了啦」、「美國直接搞殘歐俄」。

此外，俄羅斯雖在能源市場地位舉足輕重，但美國也同是世界能源大國之一，有部分網友揣測美國透過制裁，與俄羅斯搶石油市佔，「怎麼看美國越來越像故意給他開戰，然後撈油水啊」、 「拜登昨天一開始就說美國是輸出國了，擺明想趁機搶俄國的石油市占，你各位跟著禁止買俄國石油，通通來跟我美國買，真的很會」、 「美國發大財了」、 「美國賺錢囉」、 「美國能源股要直接噴出了」、 「美國產油國」。