作家張愛玲筆下既尖銳又貪婪、令人生恨又多有可憐的惡女曹七巧，張氏字裡行間的細膩，究竟要如何以戲劇手法呈現？國家文藝獎得主魏海敏代表作《金鎖記》近期將再重演。（張鎧乙攝）

作家張愛玲筆下既尖銳又貪婪、令人生恨又多有可憐的惡女曹七巧，張氏字裡行間的細膩，究竟要如何以戲劇手法呈現？國家文藝獎得主魏海敏代表作《金鎖記》近期將再重演。她表示，曹七巧是個手巧、心巧、眼巧多巧的女子，「她嚮往富裕又浪漫的生活，但偏偏天不從人願，不過她內心又始終保有對愛情的天真，最後認定還是守住財富才可靠，是個可憐、可恨但絕不吃虧的女子。」

《金鎖記》由王安祈、趙雪君擔任編劇，可說是讓魏海敏獲得國家文藝獎的關鍵代表作，這部作品曾到過上海、北京、天津、香港、福州等地演出，上一次演出是2018年在台北的演出。魏海敏說，「我再度重新體會這個角色，發現還不夠『惡』，還可以再更『惡』，我想要把她扭曲的情緒再表現得更好。」

魏海敏表示，在其他新編傳統戲裡運用京劇的唱念作打，同樣都是演古人，不會有距離，但遇上曹七巧大不相同，設定背景是民國初年人物，「我不能完全以古典的念白方式講她的台詞，那就太過程式化了，而是要運用這個角色的語氣說話，同時呈現一種現代人的形象。」

《金鎖記》故事描述家中經營麻油生意的曹七巧，自小活潑可愛，在兄嫂安排之下，嫁給大戶人家姜家二兒子，原本以為自從要過富裕快樂的生活，沒想到嫁過去才發現丈夫有殘疾，為此，她對兄嫂與夫家皆懷恨在心，內心逐漸變得扭曲。與此同時，姜家三兒子又來逗弄她，使她對感情始終抱有一絲希望，但最終又導向毀滅。

魏海敏表示，曹七巧這個角色有很多念白是在罵人，「也因此聲音的運用和語調的控制變得很重要，比傳統的京劇念白還要費嗓子，從語言呈現曹七巧的個性、喜好，以及她對世界的認知。」魏海敏說，曹七巧不是一個壞人，「她原本也是一個開朗又熱情、會幫忙招呼家裡生意的女孩子，但最後變得這麼崩壞，是有原因的。」

此外，王安祈表示，張愛玲的筆很細膩，有許多場景的描寫，或是心理層面的變化，很難在舞台上呈現，「為此，劇中有很多以演唱的方式營造意像，像是鴉片是一種意像，還有很多意像化的情感，張愛玲的文字也帶領我們一起探索新的編劇方式。」演出將於4月1、2、3日在台灣戲曲中心大表演廳登場。