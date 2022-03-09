導演圤智雨因替網紅鄧佳華執導首部AV而有了知名度，他常在臉書分享暗黑界秘辛，今（9日）暢談「刷新三觀的女優下海理論」，揭露女優下海的原因及單次拍攝的薪水。

圤智雨表示女優會選擇拍A片，不外乎是欠錢和缺錢，但為何不去伴遊，或是當酒店妹、外送茶？圤智雨直言在酒店上班必須要喝酒，不過並非每個人都愛喝酒，更別說交際手腕有沒有強到能把各個董事長安撫得服服貼貼；至於做伴遊和外送茶都有未知的風險，圤智雨舉例像是不知道客人是誰、有可能得性病，且薪水不優渥，「八千的外送茶，只實拿五千，太少」。

反觀當AV女優，圤智雨說拍攝前演員都會做健康檢查，男優上陣時也會戴安全套，得性病的風險較低，且事先會告知使用的體位，不容易受傷，最重要的是薪水相較之下豐厚許多，「單次拍攝最少可實拿五到六萬」。

不過，有網友留言開噴：「整天看你亂講，也算是不錯的休閒。」圤智雨反駁：「我的資訊是正確的沒亂講喔」，強調以上的資訊是從七位女優、三位男優對談中得來的。