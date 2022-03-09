台東近海今(9日)晚間8點22分發生規模5.6的地震，臉書上又引起相關討論，由於不到一天前，才有一名正妹女網友在臉書表示夢到大地震，更驚人的是，她老公也告訴她，夢到過世的老爸跟他說有大地震快跑，沒想到不到24小時「預知夢」應驗，讓她嚇傻，地震發生後，一堆網友馬上湧進該則貼文朝聖，直呼預言成真！

這名女網友9日稍早在臉書社團《爆廢公社》表示，昨天做夢夢到發生大地震，震到房子倒了才驚醒，結果今天老公又突然告訴她，昨天也夢到過世的老爸跟他說，有大地震趕快跑，讓她心裡超毛，甚至嚇到不敢睡覺，不料9日晚間果真發生地震。

一名女網友在臉書表示夢到大地震。(圖/截自爆廢公社)

地震發生後，網友馬上想到該則貼文，不少人紛紛在底下留言回應 「早上看到這文章，晚上真的有地震，厲害」、「真的有地震⋯預言成真」、「也太準了」、「昨天晚上看到這篇，也是很挫…結果剛剛地震又回來看這篇，只能說很毛」。

也有網友表示「我發誓我前幾天也夢到大地震」、「我在要地震的前幾天都會有突然耳鳴反應，昨晚就又突然耳鳴了」、「好準的夢」、「起雞皮疙瘩⋯」、「跟最近神童預言3/16有關嗎？」，還有人笑說「可以請問威力彩號碼嗎？謝謝」。

台東近海今(9日)晚間8點22分發生規模5.6的地震，臉書上又引起相關討論。(圖/氣象局)