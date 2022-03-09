26歲網紅黃琳就讀世新大學時就被封為「世新女神」，擁有天使臉孔及魔鬼身材的她，常在社群放送辣照，不科學的S型身材曲線及時尚穿搭，為她贏得74.3萬粉絲追蹤支持，有一張明星臉的她還被稱為「兇版Angelababy」。黃琳昨(8)日分享了她的婦女節美照，一身粉紅色系的毛帽、小可愛與貼身長褲穿搭，尤其雄偉上圍及翹臀撐起的「粉紅泡泡」，更令無數粉絲噴鼻血狂讚。

黃琳昨(8)日三八婦女節分享了一組美照，沒玩「電話號碼20年沒換」跟風梗，單純用畫面美感就足以征服網友；只見她穿著一身全粉紅色搭配，毛帽下的及臀超長髮綁成兩條可愛的辮子，小可愛的肩帶與胸衣連接處，各有側邊及中間挖空的設計，讓她的火辣神級上圍露出更多；手拎白色提包及一雙純白運動鞋則形成反差巧思，搭配下半身的貼身高腰瑜珈長褲，中腹隱約透出的馬甲線讓整體身材完美呈現。

第一張照片她左手將包包微微藏在身後，右手向上扶住頭頂，身體微微前傾，臉上則是瞇起一雙大眼的露齒燦笑，左眼角旁的美人痣有畫龍點睛的效果；第二張則是側後方視角，緊身褲讓她的翹臀形狀藏不住，S型曲線前凸後翹的「粉紅泡泡」辣度犯規爆表；第三張則可看出她身型修長的優點，拿著包包更有一種走秀的感覺。

她寫道：「新歌上線了快去聽！」；網友噴鼻血大讚：「超美的~」、「baby妳看起來超棒」、「美麗的女人，超棒的微笑」、「愛妳」、「穿粉紅超可愛」、「女神」、「超美聲」、「Fit（超合身）」、「爆炸啦」、「好聽！」、「性感美麗」，不到一天破3萬讚。