台灣東洋9日宣布，延攬前諾華腫瘤醫學亞洲區負責人侯靜蘭為新任總經理，董事會通過決議，預計4月18日上任。董事長林全表示，將借重侯靜蘭在藥品領域及企業領導管理的深厚經驗，協助並引領東洋邁向國際。

侯靜蘭畢業於臺北醫學大學藥學系與臺灣大學藥學研究所，加入東洋之前，曾任諾華腫瘤醫學亞洲區負責人、中國、台灣總經理等職務，業務區域涵蓋除日本、中亞以外所有亞洲國家，過去曾憑藉優異的領導管理能力與創新營銷方式，具體有效提升公司業績成長。

侯靜蘭表示，加入東洋是希望將個人多年國際經營、銷售、管理等專長結合團隊既有的本土優勢，為病患和醫療人員，提供更先進、更優異的產品；同時，也將繼續加強研發創新並優化現有的系統制度，持續提升效能。此外，未來也將鼓勵敏捷協作的工作文化，發揮人才優勢，穩健地提升公司長遠競爭力，使東洋成台灣藥廠國際化的典範。

林全表示，東洋長期專注抗癌症、抗感染藥品、醫療保健產品、特殊劑型藥物開發與製造等領域，此刻延攬侯靜蘭加入團隊，不僅借重其過去經營國際市場的經驗，同時更期盼藉她的高階經理人管理知能與多元豐富的國際視野，能夠引領台灣東洋對公司治理、法令遵循、風險管控、企業社會責任等面向提供前進動能，注入新的企業文化，帶領台灣東洋穩健邁向下一個60年。