金曲歌王曹格今(9日)遭網友爆料醉酒鬧事，還拿東西餐廳老闆和用餐客人，更狂飆罵髒話，整個過程都被錄下，其實，這不是曹格第一次酒後失態登上新聞版面，直到女兒溫情喊話，他才發誓「一輩子不碰酒」，現承諾卻遭到他自己打破。

曹格出道後就頻因酒醉鬧上新聞版面，2009年又因喝醉，在香港街頭對歌手好友側田動粗，遭到警方拘捕，2013年曹格夫妻受邀參加林志穎的婚禮，結果他又酒後失態，不僅大聲叫囂，對想要安撫他的人也動手動腳，讓老婆羞憤落淚。

同年10月他再次於西門「河岸留言」酒後失控，大罵英文髒話甚至對人比中指、揮拳，氣得妻子吳速玲離家出走，之後他召開記者會公開道歉，坦言因為女兒包子妹要他戒酒，他當下落淚允諾，宣告一輩子戒酒「我不喝酒不會死，但沒了家人就沒意義。」

他也開出戒酒支票，若破戒就要捐1000萬，退出歌壇、關3天也行，但經紀人對他沒信心，表示退出太可惜，但會把錢捐給戒酒相關單位。曹格7日到餐廳用餐時，疑和隔壁包廂客人起口角，竟拿東西砸餐廳老闆娘及用餐客人，更狂飆27句英文髒話，對此，曹格經紀人目前還未做出回應。