近年「生食飲食」在各國間流行起來，甚至在社群媒體上掀起一股風潮，一名20歲的直播主為效仿外國人直播吃生蝦，便自行到魚市場購買蝦子生吃，沒想到吃完卻上吐下瀉，趕緊送急診治療，經醫師驗血後發現，他的血液裡充滿了「沙門氏桿菌」。

振興醫院急診重症醫學部部主任醫師田知學在節目《健康好生活》提到，曾有一名20歲男子來掛急診，不僅上吐下瀉、發高燒，還出現脫水情況，便馬上幫他抽血檢查。

檢查結果發現，該名男子的白血球發炎指數很高，而且血液裡面充滿了「沙門氏桿菌」，且做糞便檢查後也發現，他的大便中有膿狀物質，「明顯就是感染性腹瀉」。

一問之下才知道，這名男子是名直播主，因為看到國外直播主吃生蝦的影片爆紅，因此也想跟風嘗試，不過因為他沒什麼名氣，沒有店家願意讓他免費吃生蝦，便自行到魚市場買最便宜、最大盒的蝦子回家。

田知學指出，這種便宜的蝦子不知道已經死亡多久，也可能經過冰鎮後又退冰、再冰鎮的過程，非常不新鮮，且該名男子甚至學國外節目自行醃蝦，再配上自製沾醬生吃，才造成細菌感染。

田知學提到，生食如果沒有處理好的話，除了有寄生蟲的風險外，還可能遭一般細菌感染，如沙門氏桿菌。她提醒，若要預防沙門氏桿菌，除了勤洗手之外，也要盡可能避免吃生食或半熟的食物、確保冰箱的溫度夠低，以及生食熟食要分開處理與儲存，尤其清理蝦子時，若清洗的水濺到其他食物上，可能間接導致食物被細菌感染，務必小心處理。