俄烏局勢引發全球大宗商品飆漲，華爾街見聞9日晚間快訊，當天夜盤期貨開盤，不銹鋼跌逾10％，原油跌逾5％，純鹼、鐵礦、鄭煤、燃油跌逾4％。
鎳價方面，滬鎳NI 2208、NI2210、NI2211合約均跌停，NI2302合約逼近跌停。其餘合約均自夜盤交易起暫停交易一天。
上海期貨交易所9日公布關於暫停鎳期貨部分合約交易一天的通知，表示3月9日晚夜盤交易起，NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合約暫停交易一天。
俄烏局勢引發全球大宗商品飆漲，華爾街見聞9日晚間快訊，當天夜盤期貨開盤，不銹鋼跌逾10％，原油跌逾5％，純鹼、鐵礦、鄭煤、燃油跌逾4％。
鎳價方面，滬鎳NI 2208、NI2210、NI2211合約均跌停，NI2302合約逼近跌停。其餘合約均自夜盤交易起暫停交易一天。
上海期貨交易所9日公布關於暫停鎳期貨部分合約交易一天的通知，表示3月9日晚夜盤交易起，NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合約暫停交易一天。
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